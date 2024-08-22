سيارات ذاتية القيادة "تنادي على بعضها بأبواق مزعجة" ليلًا.. الجيران يشتكون والشركة تعدل البرمجة
اشتكى سكان مبانٍ مجاورة لموقف مخصص لسيارات ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو؛ بسبب الضجة التي تُحدثها هذه السيارات ولا سيما ليلًا حين تطلق أبواقها المزعجة ليلًا تجاه بعضها.
وكانت شركة "وايمو" قد استأجرت مساحة كبيرة خارج مبنى سكني في سان فرانسيسكو لتتوقف فيها السيارات، ولكن ضجة المركبات الناتجة عن أبواقها دفعت الجيران للشكوى.
ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن رادو وايت، الذي كان شاهدًا على ضجيج أبواق السيارات، إنه سمع أبواق السيارات تُطلق حوالي الساعة 4:30 صباحًا بتوقيت غرب أمريكا، معلقًا أن الأمر برمته كان ليكون طريفًا لو أنه لا يحصل بعد منتصف الليل.
وتم تداول مقطع فيديو نشره "وايت" على وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من عشرين سيارة في نفس الموقف، مع إطلاق بعضها أبواق السيارات لبعضها.
مشكلة في البرمجة
بدورها، شرحت الشركة سبب المشكلة، مشيرةً إلى أن أبواق السيارات مصممة للانطلاق لتجنّب الاصطدامات، والتواصل مع المحيط الخارجي، كما لو أن السيارات تنادي على بعضها، منوهةً بأنها أجرت تحديثات على البرنامج المسبب للمشكلة.
لم نتوقع حدوث ذلك في مواقف السيارات
وحسب شبكة CBS News، قالت الشركة: "لقد قدمنا مؤخرًا ميزة مفيدة للمساعدة في تجنب الاصطدامات منخفضة السرعة من خلال إطلاق أبواق السيارات إذا اقتربت السيارات الأخرى كثيرًا أثناء الرجوع للخلف"، وأضافت الشركة: "لم نتوقع حدوث ذلك كثيرًا في مواقف السيارات الخاصة بنا"، وأشارت بهذا الخصوص إلى أنها قامت بتحديث البرنامج الذي يتسبب في إطلاق أبواق السيارات "لذلك يجب أن تعمل مركباتنا الكهربائية على خفض الضوضاء لجيراننا" من الآن فصاعدًا.