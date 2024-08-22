سيارات ذاتية القيادة "تنادي على بعضها بأبواق مزعجة" ليلًا.. الجيران يشتكون والشركة تعدل البرمجة

وحسب شبكة CBS News، قالت الشركة: "لقد قدمنا مؤخرًا ميزة مفيدة للمساعدة في تجنب الاصطدامات منخفضة السرعة من خلال إطلاق أبواق السيارات إذا اقتربت السيارات الأخرى كثيرًا أثناء الرجوع للخلف"، وأضافت الشركة: "لم نتوقع حدوث ذلك كثيرًا في مواقف السيارات الخاصة بنا"، وأشارت بهذا الخصوص إلى أنها قامت بتحديث البرنامج الذي يتسبب في إطلاق أبواق السيارات "لذلك يجب أن تعمل مركباتنا الكهربائية على خفض الضوضاء لجيراننا" من الآن فصاعدًا.