إثيوبيا: 6 وفيات بفيروس "ماربورغ" و5 حالات قيد العلاج

ويُعد فيروس "ماربورغ" شديد العدوى وينتمي إلى عائلة فيروس "إيبولا"، ويُصنّف ضمن الأمراض النزفية الفتاكة، إذ تصل نسبة الوفيات به إلى 88%، ولا يوجد حتى الآن لقاح أو علاج محدد له.