إثيوبيا: 6 وفيات بفيروس "ماربورغ" و5 حالات قيد العلاج

أعلنت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن تفشي فيروس "ماربورغ" إلى 6 أشخاص، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.
وأكدت السلطات الصحية ظهور المرض لأول مرة في 14 نوفمبر، قبل أن تسجل 3 وفيات بعد 3 أيام فقط.
ونقلت الوكالة عبر صفحتها على "فيسبوك" عن وزارة الصحة الإثيوبية قولها: "من بين 11 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، توفي 6 أشخاص، ويخضع 5 للعلاج الطبي".
وأضافت الوزارة أن السلطات قامت بعزل 349 شخصًا يُشتبه في مخالطتهم للمصابين، وقد أنهى 119 منهم فترة المراقبة وخرجوا من الحجر الصحي.
ويُعد فيروس "ماربورغ" شديد العدوى وينتمي إلى عائلة فيروس "إيبولا"، ويُصنّف ضمن الأمراض النزفية الفتاكة، إذ تصل نسبة الوفيات به إلى 88%، ولا يوجد حتى الآن لقاح أو علاج محدد له.
وينشأ الفيروس في خفافيش الفاكهة، وينتقل بين البشر من خلال الاتصال المباشر بسوائل الجسم للمصابين أو الأسطح الملوثة، مثل ملاءات الأسرّة.
يُذكر أن حالات التفشي السابقة للفيروس في أفريقيا سجلت معدلات وفيات مرتفعة، وصلت إلى 80% أو أكثر، وغالبًا ما تحدث الوفاة خلال 8 إلى 9 أيام من ظهور الأعراض.