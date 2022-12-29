إحصاء: عدد الفلسطينيين 14.3 مليون.. منهم 5.4 مليون بالداخل

وحسب الجهاز فإنه من بين الـ14.3 مليون فلسطيني، هناك 5.4 مليون فـي دولة فلسطين، يقيم أكثر من ثلثهم في قطاع غزة، وحوالي 1.7 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 6.4 مليون في الدول العربية ونحو 761 ألفًا في الدول الأجنبية.