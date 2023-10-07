في ميلاد بوتين الـ71.. شاهد لحظة مصرع مظليّ روسي محترف أثناء قفزة فاشلة

سجلت الكاميرا لحظة مرعبة لسقوط ومصرع المظليّ الروسي المحترف دميتري بيلايايف أثناء أدائه قفزة صعبة خلال مسابقات المظليين في الشيشان الروسية.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد توفي "بيلايايف" عن عمر يناهز 45 عامًا، خلال مسابقة مخصصة للاحتفال بميلاد فلاديمير بوتين الـ71.
ويكشف الفيديو لحظة سقوط "بيلايايف" بسرعة عالية من ارتفاع قبل أن يصطدم بالمياه في حدث مُخَطط له في جوديرميس، الشيشان.
ويُظهر الفيديو "بيلايايف" وهو يدور عبر سطح الماء قبل النزول تحت الماء.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، فقد نفّذ "بيلايايف" أكثر من 3500 قفزة مظلية خلال حياته.