إعلان حالة التأهب في اليونان بسبب حرائق الغابات

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم، أن جميع خدمات الإطفاء في حالة تأهب قصوى، وأشارت إلى أنه منذ أمس، اندلع حريق غابات في منطقة أجيوس فلاسيس في بيلوبونيز متجهًا نحو إبيداوروس، وأصيب ثلاثة من رجال الإطفاء بحروق طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى، وأغلقت السلطات حركة المرور على الطريق المؤدي إلى إبيداوروس.