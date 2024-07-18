إعلان حالة التأهب في اليونان بسبب حرائق الغابات

أعلنت وزارة الحماية المدنية اليونانية، حالة التأهب العام بسبب الحوادث المتعددة على مستوى البلاد والظروف الجوية السائدة، مثل: ارتفاع درجات الحرارة، والرياح القوية.
وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم، أن جميع خدمات الإطفاء في حالة تأهب قصوى، وأشارت إلى أنه منذ أمس، اندلع حريق غابات في منطقة أجيوس فلاسيس في بيلوبونيز متجهًا نحو إبيداوروس، وأصيب ثلاثة من رجال الإطفاء بحروق طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى، وأغلقت السلطات حركة المرور على الطريق المؤدي إلى إبيداوروس.
ويمثل الحريقُ المشتعل في غابة الصنوبر الكثيفة تحديًا كبيرًا؛ حيث أصدرت السلطات إنذارًا طارئًا، وحثت سكان سوفيكو على توخي الحذر.