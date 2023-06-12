حول العالم في صورة: معركة الطماطم تشتعل في كولومبيا.. ما القصة؟

إعداد: ياسر نجدي

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "فرانس برس" نشاهد عشرات الأشخاص يتراشقون فيما بينهم بثمرة الطماطم؛ ليحيلوا الساحة حولهم إلى اللون الأحمر المميز لتلك الثمرة الشهيرة.

واعتاد الكولومبيون رشق أنفسهم بالطماطم في تقليد ومهرجان سنوي، يُدعى "توماتينا"، في بلدة سوتامارشان في مقاطعة بوياكا، الذي يتراشق فيه زواره بالثمرة الحمراء في حرب مرحة، لا خاسر فيها.

واستخدم الزوار الذين وصل عددهم لقرابة 20 ألف شخص نحو 35 طنًّا من الطماطم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك، التي تبرع بها المزارعون في المنطقة؛ لإحياء التقليد السنوي الطريف.

واصطبغت البلدة التي تبعد قرابة ساعتين عن العاصمة بوجوتا بالألوان الحمراء. ولم تختلف كثيرًا وجوه المشاركين وملابسهم عن اللون الأحمر.