20 ساعة في المياه ومخلوق غريب.. سقط من سفينة سياحية وواجه الأهوال ليبقى على قيد الحياة

من ناحيتها قالت شانت ميلر وايت، الراكبة التي كانت على متن السفينة مع زوجها وأفراد أسرتها: "عندما اكتشفنا أن أحدهم قد سقط في البحر، شعرنا على الفور بالتوتر الشديد والخوف، ولم أكن أعرف ما الذي سيحدث؛ لأنه لم يكن لدينا خدمة خلوية بسبب البعد".