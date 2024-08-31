تتجه نحو طوكيو.. شاهد ما فعلته العاصفة "شانشان" في اليابان

وفي هذه الأثناء، لا يزال "شانشان"، الذي تحوّل من إعصارٍ إلى عاصفة مدارية، الجمعة، يؤثر في حركة النقل الجوي وفي القطارات باليابان، السبت، مع تحذير السلطات من انهياراتٍ أرضية؛ قد تسبّبها الأمطار الغزيرة المتواصلة، حسب "سكاي نيوز عربية".