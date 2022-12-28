"رأيت الرأس يتدلى وينظر إليّ".. شاهد الموت الهابط من السقف يُدخل امرأة في صراخ جنوني

دخلت عاملة مقهى في تايلاند في نوبة صراخ جنوني، عندما فوجئت بحية ضخمة تهبط من سقف المقهى، وبدا وكأن الحية على وشك الهجوم على الفتاة التي كانت تقف بمفردها في مؤخرة المقهى الصغير، بينما تدلّت الحية بينها وبين باب الخروج.
وحسب صحيفة "نيويورك بوست"، وقع الحادث يوم الجمعة الماضية، في مدينة ناخون سي ثامارات، جنوبي تايلاند.
ونقل موقع "نيوز فلير" للفيديو والأخبار المصورة، عن العاملة التي عرّفت نفسها باسم "فيرن" فقط، أن الحية الضخمة خرجت من خلف مكيف الهواء القريب من سقف المقهى، ورفعت راسها في الهواء كأنها على وشك الهجوم.
وتضيف "فيرن": "عندما رأيت الأفعى، أردت في البداية الركض والخروج من المحل، ولكن فجأة رأيت رأس الحية يتدلى ويحدق بي، فركضت إلى الجزء الخلفي من المتجر".
ولحسن حظ "فيرن"، كان هناك عمال يقفون خارج المحل وسمعوا المرأة تصرخ، وأسرعوا على الفور للمساعدة، وبالفعل تمكن أحد العمال من إسقاطها بعصى، لكن الحية زحفت نحو "فيرن" إلى داخل المقهى الصغير، فأسرع الرجل بجذبها من ذيلها، لكنها قاومت حين لفّت جسدها على رِجْل منضدة المشروبات، وفي النهاية تمكّن الرجل من سحبها، بينما تواصل صراخ "فيرن" في الداخل، وبعدها وصل فريق إنقاذ الحيوانات، وأخذوا الحية لإعادتها إلى البرية.
ولم يكن هناك أي أضرار بالمحل، باستثناء تحطّم إناء زجاجي.
وعن التجربة المرعبة، تقول "فيرن": "ما حدث كان صدمةً لي وكابوسًا مرعبًا، والآن كلما فتحت باب المقهى، أصاب بالخوف؛ خشية أن يكون هناك ثعبان آخر معلق بالسقف، أنا مرعوبة فعلًا".
وحسب "ناشيونال جيوغرافيك"، فهذه حية شبكية موجودة في أنحاء جنوب شرق آسيا، وهي من أكبر الحيات في العالم، ويمكن أن تأكل البشر والقطط والكلاب والطيور والجرذان والثعابين الأخرى، ولأنها تعيش في الغابات والمستنقعات والقنوات وحتى في المدن، فمن المألوف أن تصطدم مع البشر.