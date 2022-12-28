"رأيت الرأس يتدلى وينظر إليّ".. شاهد الموت الهابط من السقف يُدخل امرأة في صراخ جنوني

ولحسن حظ "فيرن"، كان هناك عمال يقفون خارج المحل وسمعوا المرأة تصرخ، وأسرعوا على الفور للمساعدة، وبالفعل تمكن أحد العمال من إسقاطها بعصى، لكن الحية زحفت نحو "فيرن" إلى داخل المقهى الصغير، فأسرع الرجل بجذبها من ذيلها، لكنها قاومت حين لفّت جسدها على رِجْل منضدة المشروبات، وفي النهاية تمكّن الرجل من سحبها، بينما تواصل صراخ "فيرن" في الداخل، وبعدها وصل فريق إنقاذ الحيوانات، وأخذوا الحية لإعادتها إلى البرية.