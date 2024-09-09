ضربة قاسية لـ"بوينغ".. شاهد عودة مركبتها الفضائية إلى الأرض تاركة رائدين عالقين في الفضاء

وكانت "ناسا" قد طلبت من "بوينغ" قبل 10 سنوات تصنيع مركبة فضائية جديدة، تزامنا مع طلبها تصنيع مركبة أخرى من شركة "سبيس إكس"، وقد شددت "ناسا" مرارًا على هدفها المتمثل في حيازة مركبتين لنقل رواد الفضاء، حتى لا تجد نفسها عاجزة في حالة فشل إحداهما.