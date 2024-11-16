فارق العمر ظهر بسرعة.. شاهد "تايسون" يخسر أول "نزال احترافي" منذ 20 سنة أمام "فتى اليوتيوب"

وكان من المقرَّر في البداية أن يُقام النزال الذي يتكوّن من 8 جولات مدة كل منها دقيقتان، وافقت عليها سلطات الملاكمة في تكساس، في يوليو، لكن تم تأجيله في مايو بعدما احتاج "تايسون" إلى علاج طبي على متن رحلة جويّة بين ميامي ولوس أنجليس، إثر تقيُّؤ الدم بسبب قرحة نازفة.