فارق العمر ظهر بسرعة.. شاهد "تايسون" يخسر أول "نزال احترافي" منذ 20 سنة أمام "فتى اليوتيوب"

في أول نزال احترافي يخوضه منذ نحو 20 سنة، خسر أسطورة الملاكمة "مايك تايسون" أمام صانع المحتوى "اليوتيوبر" جيك بول، بمباراة للوزن الثقيل أقيمت، السبت، في تكساس بالولايات المتحدة.
وأذيعت المباراة على شبكة "نتفليكس" مباشرة، بين المؤثر البالغ من العمر 27 عامًا، والذي تحول إلى ملاكم، وتايسون "58 عامًا" الذي أرعب منافسيه في فئة الوزن الثقيل في حقبتَي الثمانينيات والتسعينيات، بحضور حشد كبير من المتابعين في حلبة ملعب "AT&T" في أرلينغتون.
وانتصر "بول" بعد 8 جولات كاملة، في نزال كان صعبًا على "البطل الحديدي".
وبدأ "تايسون" النزال بقوة في الجولتين الأولى والثانية، لكن فارق العمر ظهر بسرعة، بعدما تقدم النجم الشاب "بول" في الجولات الست اللاحقة.
أسطورة الملاكمة العائد من الاعتزال، تلقّى العديد من اللكمات، وصدّ الكثير منها، كما نجح في تسديد عدد من اللكمات القوية، لكنّ خصمه كان أكثر شراسة وتمكّن في النهاية من الفوز، بإجماع قرار الحكام.
وفي الثواني الـ10 الأخيرة من الجولة الثامنة، توقّف "بول" عن تسديد اللكمات وانحنى احترامًا لنجم اللعبة، كما قال بعد المباراة: إنه كان "يحاول الوصول إلى تايسون وإيذاءه قليلًا"، مضيفًا: أنه "كان خائفًا من أن مايك سيؤذيه".
البطل الذي طالما لُقّب بـ"أقوى رجل بالعالم"، قال عقب تتويج منافسه الشاب: إن "بول يستحقّ الاحترام"، مشيرًا إلى أنه ليس متأكدًا ما إذا كان قد يقوم بالملاكمة من جديد أم أن هذه كانت بالفعل مباراته الأخيرة.
وكان من المقرَّر في البداية أن يُقام النزال الذي يتكوّن من 8 جولات مدة كل منها دقيقتان، وافقت عليها سلطات الملاكمة في تكساس، في يوليو، لكن تم تأجيله في مايو بعدما احتاج "تايسون" إلى علاج طبي على متن رحلة جويّة بين ميامي ولوس أنجليس، إثر تقيُّؤ الدم بسبب قرحة نازفة.
ووفّرت هذه الحادثة مادة دسمة للعديد من المنتقدين الذين أدانوا نزال الجمعة واعتبروه أشبه بـ"عرض في سيرك" يقدّم مستوى غير مقبول من المخاطرة بالنسبة لتايسون، الذي كان آخر ظهور له في عالم الاحتراف عام 2005، عندما هُزم بالضربة القاضية بعد انسحابه أمام الملاكم الإيرلندي "كيفن ماكبرايد".
وقال مروّج النزالات البريطاني "إيدي هيرن" هذا الأسبوع: "قبل عشرين عامًا، اعتزل مايك تايسون الملاكمة، وتم تمزيقه إلى أجزاء، أليس كذلك؟ أعني، تمزق إلى أجزاء بالكامل".
وتابع: "إذا كان أي شخص يعتقد أن مايك تايسون يجب أن يكون داخل الحلبة في هذا العمر، فإما أنه لا يشعر بأي مشاعر عاطفية تجاه الرجل، أو أنه أحمق. لا ينبغي أن يحدث هذا".
وضمن السياق ذاته لم تشذ كلمات "فرانك وارن" أحد المروجين المنافسين لـ"هيرن"؛ حيث قال بعد الإعلان عن النزال المنتظر: "يبلغ مايك تايسون 58 عامًا ولا ينبغي أن يقاتل".
ولم تجد هذه التصريحات صدى عند تايسون الذي تقاضى نحو 20 مليون دولار مقابل النزال؛ وفقًا لتقارير أمريكية، متجاهلًا المخاوفَ بشأن سلامته، في حين أصرّ على أنّ منتقديه من عالم الملاكمة يتفوّهون بهذه العبارات بسبب شعور الغيرة.