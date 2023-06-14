مصر.. تنفيذ حكم الإعدام في قاتل الطالبة نيرة أشرف

وكانت النيابة العامة المصرية قد أقامت الدليل على المتهم من شهادة 25 شاهدًا؛ منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكاب الجريمة، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك؛ مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضد الجاني.