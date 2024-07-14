احذرن مشروبات الطاقة.. خبراء: هذا ما تفعله بالفتيات الباحثات عن الرشاقة

ويرى فريق من الأطباء أن الإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة منخفضة السعرات الحرارية، التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، يمكن أن يسبب مشكلات صحية خطيرة، خاصة بالنسبة للذين لا يتناولون ما يكفي من الطعام.