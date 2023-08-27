القبض على "طفل مسلح" حاول سرقة سيارة في وضح النهار بواشنطن

وفي مقابلة مع قناة "فوكس 5 دي سي"، قالت صاحبة السيارة التي لم تكشف عن هويتها خوفاً من الانتقام، إنها أوقفت سيارتها وفكّت حزام الأمان وخرجت منها متجهة إلى مطعم، عندها اقترب منها الطفل طالباً مفاتيح السيارة، إلا أنه أصيب بالذهول بعد رفضها لطلبه.