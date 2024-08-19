الربط الخليجي خفّف الأزمة.. قطع الكهرباء عن أجزاء من 53 منطقة في الكويت

وحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، أرجعت الوزارة قطع التيار عن أجزاء من بعض القطع من المناطق ذات الاستخدام الكثيف للطاقة، إلى ما حدث أمس الأول من خلل في إمدادات الوقود (الغاز) الذي أدى لخروج عدد من وحدات توليد الكهرباء في محطتي الصبية والدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه.