طاهٍ يقذف "قنبلة صراصير" في مطعم بسبب خلافه مع المدير

وبدوره، قال محامي الدفاع جيريمي جينس: "هذه قضية مليئة بخيارات سيئة من قِبَل المتهم.. كان هناك نزاع مشروع واتخذ قرارًا سيئًا بدلًا من التصالح للحصول على بعض التعويض"؛ لافتًا إلى أن "ويليامز" كان غاضبًا لأنه كان بحاجة إلى المال لإعالة ابنه الصغير الذي كان تحت وصايته منذ أن كان يبلغ من العمر 23 عامًا؛ مما أدى إلى الخلاف.