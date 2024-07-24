فيديو.. تحطم طائرة على متنها 19 شخصًا عند الإقلاع في نيبال

تحطمت طائرةٌ أثناء إقلاعها في العاصمة النيبالية كاتماندو، الأربعاء، وعلى متنها 19 شخصًا؛ وفق ما ذكرته صحيفة "كاتماندو بوست" نقلًا عن مسؤول في المطار.