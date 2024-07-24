فيديو.. تحطم طائرة على متنها 19 شخصًا عند الإقلاع في نيبال

تحطمت طائرةٌ أثناء إقلاعها في العاصمة النيبالية كاتماندو، الأربعاء، وعلى متنها 19 شخصًا؛ وفق ما ذكرته صحيفة "كاتماندو بوست" نقلًا عن مسؤول في المطار.
ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم المطار، أن "19 شخصًا بينهم أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة المتوجهة إلى بوخارا".
وحسب موقع "الحرة"، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور، يدّعي ناشروها أنها تُظهر حطام الطائرة في مطار تريبهوفان الدولي.
فيما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن التلفزيون الرسمي في نيبال قوله: إن الطائرة تابعة لشركة طيران ساوريا المحلية (Saurya airline)، وكانت متجهة من كاتماندو إلى مدينة بوخارا السياحية.
وحسب وكالة "رويترز" أدى الحادث إلى مقتل 18 شخصًا ممن كانوا على متن الطائرة.
وذكرت الصحيفة أن الطائرة التابعة لـ"خطوط ساوريا الجوية" تحطمت قرابة الساعة 05:15 صباحًا بحسب توقيت غرينتش؛ مشيرة إلى أن عناصر الإطفاء والشرطة شاركوا في جهود الإنقاذ.