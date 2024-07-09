ليلة مميزة في يوليو الجاري.. السماء تشهد حدثين فلكيين في وقت واحد

ويمكن لمراقبي النجوم توجيه أنظارهم نحو كوكبات الجبار (الجوزاء)، وحامل رأس الغول، والتوأمين، بالإضافة إلى الدلو والجدي، وفقًا لموقع Earth.com، ومتابعة تساقط ما يقارب 25 إلى 30 شهابًا في الساعة.