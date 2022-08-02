من فئة G-1.. "عاصفة شمسية" عالية السرعة تضرب الأرض غداً

ووفق "روسيا اليوم" توجد هذه الثقوب الإكليلية في هالة الشمس حيث تمتد خطوط المجال المغناطيسي للشمس إلى الخارج، وبدلا من الالتفاف مرة أخرى على نفسها، تنطلق إلى الخارج في الفضاء. وهذا يمكّن المواد الشمسية من الاندفاع في سيل يسافر بسرعة تصل إلى 1.8 مليون ميل في الساعة (2.9 مليون كيلومتر في الساعة)، وفقا لمتحف العلوم Exploratorium في سان فرانسيسكو.