رجل في مواجهة مع دب ضخم.. شاهد ما حدث في النهاية

وبدأت الواقعة حين استيقظ "بولكوم" وزوجته حوالى الساعة الثالثة صباحًا، على صوت كلبهما وهو ينبح بشدة.. وعلى الفور تحرك "بولكوم" الذي يعمل رسامًا تجاريًّا ويهوى الصيد؛ فأمسك ببندقيته وأطلق النار على الدب فأسقطه قتيلًا، قبل أن يتحرك إلى غرفة أخرى في المنزل.