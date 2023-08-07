رجل في مواجهة مع دب ضخم.. شاهد ما حدث في النهاية

وجد رجل نفسه في مواجهة دب أسود ضخم داخل منزله في ولاية مونتانا الأمريكية؛ مما دفع الرجل إلى إطلاق النار مباشرة على الدب وقتله.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اضطر الأمريكي توماس بولكوم، 27 عامًا، إلى إطلاق النار على الحيوان البري، بعد أن اقتحم منزله في منطقة لوثر الريفية، بولاية مونتانا، فجر الخميس الماضي.
وبدأت الواقعة حين استيقظ "بولكوم" وزوجته حوالى الساعة الثالثة صباحًا، على صوت كلبهما وهو ينبح بشدة.. وعلى الفور تحرك "بولكوم" الذي يعمل رسامًا تجاريًّا ويهوى الصيد؛ فأمسك ببندقيته وأطلق النار على الدب فأسقطه قتيلًا، قبل أن يتحرك إلى غرفة أخرى في المنزل.
واكتشف الزوجان لاحقًا أن الدب دخل منزلهما عبر النافذة.
وقالت الزوجة "سيلي": عندما اكتشفنا وجود الدب، أسرعت بالإمساك بالكلب، حتى أُبعِده عن طريق الدب؛ بينما تولى "بولكوم" التعامل مع الدب.
وقام الزوجان -بمساعدة شقيق "بولكوم"- بسحب الدب إلى خارج المنزل، والاتصال بالشرطة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن "سيلي" قولها: "أردنا فقط إخراج الدب من منزلنا، لقد كانت رائحته كريهة، وأحدث فوضى كبيرة بالمنزل".
وقال قائد شرطة منطقة لوثر: إن الدب يبلغ من العمر حوالى عشر سنوات ويزن حوالى 140 كيلوجرامًا.
وقالت كريسي ويب، المتحدثة باسم هيئة مونتانا فيش والحياة البرية والمتنزهات: إن إطلاق النار كان مبررًا للدفاع عن النفس.
وأضافت "كريسي": في الأسابيع الأخيرة كان أحد الدببة يتجول في المنطقة بحثًا عن الطعام في صناديق القمامة، ويبدو أن الدب قد اعتاد على ربط البشر بوجود الطعام؛ مما خلق وضعًا خطيرًا للسكان المحليين والحيوان.
وقالت "كريسي": "أن يكون لديك دب داخل المنزل، أمر غير طبيعي".