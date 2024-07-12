بعدما أثار الجدل بسبب "الإنفاق الفاحش".. شاهد الصور الأولى لزفاف نجل أغنى رجل في آسيا

وعُقد اليوم الجمعة حفل زفاف أنانت (29 عامًا)، وهو الابن الأصغر لموكيش أمباني، على صديقته راديكا ميرشانت (29 عامًا)، وذلك في حدث ضخم في مومباي، حضره مشاهير وساسة، منهم كيم كارداشيان ومايك تايسون وتوني بلير وبوريس جونسون، وسوف يليه حفلات استقبال تستمر ثلاثة أيام.