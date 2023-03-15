الإمارات.. شرطة الشارقة تعلن عن مشروع لتحنيط الجثث في مختبرها الجنائي

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية، أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة حققت نسبة 98%‎ في مؤشر الشعور بالأمان بشكل عام في إمارة الشارقة، إلى جانب تحقيق حزمة من الإنجازات في مؤشرات الأجندة الوطنية، وأهدافها الاستراتيجية خلال العام الماضي 2022، التي جاءت نتاج عمل متواصل يعكس جهود القيادة نحو الريادة المؤسسية.