تصريحات ترامب بشأن تايوان تُحدث ارتباكاً كبيراً في أسواق "أشباه الموصلات" بالعالم

وكان ترامب؛ قد تحدث لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، إنه يعتقد أن تايوان يجب أن تدفع للولايات المتحدة مقابل الدفاع عنها، مضيفاً "هي لا تقدّم لنا أيَّ شيءٍ".