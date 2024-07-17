تصريحات ترامب بشأن تايوان تُحدث ارتباكاً كبيراً في أسواق "أشباه الموصلات" بالعالم

أحدثت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ بشأن تايوان، ارتباكاً كبيراً في أسواق "أشباه الموصلات" في العالم، التي تعد تايوان إحدى ركائزه الأساسية.
وتسبَّب تصريح ترامب؛ بأنه يجب أن تدفع تايوان للولايات المتحدة، مقابل الدفاع عنها أمام التهديدات الصينية، في تراجع أسهم شركة "تي إس إم سي"؛ أكبر شركة لتصنيع الرقائق وأشباه الموصلات في العالم، وفقاً لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وكان ترامب؛ قد تحدث لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، إنه يعتقد أن تايوان يجب أن تدفع للولايات المتحدة مقابل الدفاع عنها، مضيفاً "هي لا تقدّم لنا أيَّ شيءٍ".
وأوضح ترامب؛ "تايوان في المقابل استحوذت على نحو 100% من تجارة الرقائق الأمريكية".
وأدّت التصريحات إلى إغلاق سهم شركة "تي إس إم سي" على انخفاضٍ بنسبة 2.4% في تايوان.
يُذكر أن الشركة التايوانية تشكّل نسبة 66% من إنتاج الرقائق الأكثر تقدماً في العالم، فيما تمثل صناعة الرقائق بالولايات المتحدة نسبة 6% فقط من الأسواق العالمية.
وتتولى "تي إس إم سي" تصنيع الرقائق لكُبريات شركات التقنية الأمريكية، مثل "أبل" و"نيفيديا".