رأس دب فوق المريخ.. صورة مثيرة للجدل نشرتها "ناسا"

أثارت صورة جديدة لوكالة "ناسا" أظهرت دبًّا بفم شبه مفتوح فوق كوكب المريخ، الجدل من جديد حول الأسئلة التي لا تزال دون إجابات بخصوص هذا الكوكب.
وأعادت الصورة الجديدة إلى الأذهان صورة الباب الغامض التي تم التقاطها في مايو 2022، والشكل البشري الغريب الذي رصدته إحدى المركبات الفضائية قبل شهرين.
وقد تم التقاط هذه الصورة "التي تشبه دبًّا بفم مفتوح" في شهر ديسمبر الماضي بواسطة مسبار فضائي لناسا أطلق في 12 أغسطس 2005 من كيب كانافيرال فلوريدا.
وبحسب "سكاي نيوز عربية": لا تعني تلك الصورة تواجد دببة عملاقة على سطح المريخ، وإنما هي فقط شكل من أشكال الميل البشري لرؤية الأشكال العشوائية ومطابقتها مع أشكال مألوفة.
وتُظهر نسخة من الصورة الملتقطة أن التكوين المعني يمتدّ قطره حوالي 2000 متر.
واعتبرت جامعة أريزونا أن هذه الصورة مجرد تل مكسور على شكل حرف V وسط فوهة قديمة، ترسبت عليها مجموعة من الحمم البركانية والطينية.