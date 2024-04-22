"القرابين الحيوانية".. طقوس إسرائيلية متطرفة لتدنيس "الأقصى" ومكافآت مالية لمن يفعلها

وتجد المحاولات اليهودية المتطرفة في تدنيس المسجد صدى وترحيبًا في الدوائر الحكومية الإسرائيلية، وعلى أعلى مستوى، فقد قال عضو الكنيست الإسرائيلي إسحاق بيندروس من حزب "يهودات هتوراه" اليميني المتطرف، في مقابلة تلفزيونية "نأمل بأن الهيكل سيُقام هناك، وسيكون بإمكاننا أن نأكل من ذبيحة الفصح"، في إشارة إلى موقع المسجد الأقصى.