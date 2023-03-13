الإمارات.. تخفيض ساعات عمل القطاع الخاص ساعتين يوميًّا خلال شهر رمضان

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، أشارت في تعميم وزاري أصدرته في هذا الشأن، إلى أنه "يجوز للمنشآت -وبما يتوافق مع مصلحة وطبيعة العمل لديها- تطبيق أنماط العمل المرن أو العمل عن بُعد؛ وذلك ضمن حدود ساعات العمل اليومي المحددة خلال أيام شهر رمضان".