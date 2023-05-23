شنق دمية والبرازيل تتضامن.. قضية "فينيسيوس" تتفاعل واعتقال 4 في إسبانيا

وفي البرازيل، أطفئت أضواء تمثال المسيح الأيقوني في ريو دي جانيرو لمدة ساعة واحدة، مساء الاثنين، لإظهار التضامن مع فينيسيوس جونيور الذي تعرض لإساءات عنصرية خلال مباراة محلية في إسبانيا.