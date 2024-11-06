سؤال عن هاريس وترمب يُربك "غوغل".. والشركة تعلّق

قالت شركة غوغل إنها تعمل على إصلاح خلل فني "أدّى إلى نتائج بحث مختلفة" عند سؤال محرّك البحث الشهير "أين يمكن التصويت لهاريس؟" و"أين يمكن التصويت لترمب؟".
وكانت النتائج عبر محرّك بحث غوغل تظهر أماكن ومراكز الاقتراع عند البحث عن التصويت للمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس؛ بينما كانت تعرض مقالات وتقارير إخبارية عند البحث عن التصويت للمرشح الجمهوري، دونالد ترمب.
وكان إيلون ماسك؛ وهو من أشد الداعمين لترمب، قد نوّه إلى المشكلة، الثلاثاء.
وقالت "غوغل"، إن المشكلة ارتبطت بوجود أسماء مقاطعات باسم هاريس؛ في تكساس حتى باسم "فانس" في ولاية نورث كارولينا، في إشارة إلى المرشح لمنصب نائب ترمب، جي دي فانس.
وأكّدت "غوغل" أنها تعمل على إصلاح المشكلة، مشيرة إلى أن عدداً قليلاً جداً من الأشخاص يبحث بهذه الطريقة من أجل التصويت.