سؤال عن هاريس وترمب يُربك "غوغل".. والشركة تعلّق

وكانت النتائج عبر محرّك بحث غوغل تظهر أماكن ومراكز الاقتراع عند البحث عن التصويت للمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس؛ بينما كانت تعرض مقالات وتقارير إخبارية عند البحث عن التصويت للمرشح الجمهوري، دونالد ترمب.