"فولكس فاغن" تتمسّك بخطط إغلاق مصانعها بألمانيا في أكبر محنة منذ 87 عامًا

ولم يستبعد "شيفر" تسريح العمال قائلًا: إنّ تقليص القوة العاملة من خلال عروض التقاعد وإنهاء الخدمة "لن يكون كافيًا"، وسيستغرق وقتًا طويلًا، وإن إعادة التنظيم قد تستغرق 3 إلى 4 أعوام.