أعطال تضرب "إنستغرام" في عددٍ من بلدان العالم

ظهرت أعطال في عمل تطبيق "إنستغرام" في عددٍ من دول العالم، صباح اليوم الأربعاء.
وأشار موقع Downdetector إلى أن الشكاوى بخصوص مشكلات عمل "إنستغرام" بدأت بالظهور، صباح اليوم، نحو الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، وتجلّت في عمل التطبيق بشكل رئيس لدى المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.
ووفقاً للموقع؛ فإن أغلبية المستخدمين في البلدان المذكورة شكوا من مشكلات في عمل تطبيق "إنستغرام" على الأجهزة الذكية، كما شكا بعض المستخدمين من وجود مشكلات في موقع الويب الخاص بـ "إنستغرام" على الإنترنت.
وكان مستخدمو "إنستغرام" قد شكوا في 28 ديسمبر الماضي أيضاً من وجود مشكلات في عمل هذه الشبكة للتواصل الاجتماعي، وأوضحوا في ذلك الوقت أن الأعطال ارتبطت بتطبيق الشبكة، ومشكلات في عمل خوادمها.