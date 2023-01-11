أعطال تضرب "إنستغرام" في عددٍ من بلدان العالم

وكان مستخدمو "إنستغرام" قد شكوا في 28 ديسمبر الماضي أيضاً من وجود مشكلات في عمل هذه الشبكة للتواصل الاجتماعي، وأوضحوا في ذلك الوقت أن الأعطال ارتبطت بتطبيق الشبكة، ومشكلات في عمل خوادمها.