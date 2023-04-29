فيديو مرعب.. امرأة أغاظت فيلًا بفاكهة الموز فجاء عقابه لها رادعًا

تعرّضت امرأة في الهند لهجوم من قبل فيل، بعد أن ضايقته بفاكهة الموز، في لعبة يمكن أن تكلّفها حياتها.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: نشر موظف خدمة الغابات الهندية "سوزانتا ناندا"، لقطات من الحادث على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ويُظهر الفيديو المرأةَ وهي ترفع يدها بموزة وتمدّها بجرأة نحو فم الفيل، قبل أن تعيد يدها إلى الوراء كلما فتح الفيل فمه ليلتقط الفاكهة.
وقد تكرّر هذا الأمر عدة مرات، بينما كانت المرأة تضحك، وهي تقول: "يا له من فيل رائع".
لكن الحيلة أصابت الفيل بالغضب، فاقترب بسنه الضخم من المرأة، وفجأة ضربها بشدة في بطنها، فطاحت في الهواء وهي تصرخ في حالة رعب، بينما أسقطت المرأة التي التقطت الفيديو كاميرتها، وفرّت من المكان.
وتعليقًا على الحادث قال "سوزانتا ناندا": "لا يمكنك أن تخدع فيلًا، حتى لو كان أليفًا. إنه واحد من أكثر الحيوانات ذكاءً في الأسر".
وأثار الفيديو ردودًا عديدة من المستخدمين، وكان الكثير منهم قلقًا بشأن إصابة المرأة. وعلّق أحد المستخدمين قائلًا: "أتمنى أن تكون نجت من الهجوم". كتب مستخدم آخر: "لا بد أنها عانت من عدة كسور"، وكتب مستخدم ثالث: "يجب على البشر أن يفهموا أن الحياة البرية رائعة ولحيواناتها مهابة، ونحن البشر بحاجة إلى احترام كيانهم.. لا يجب أن نتعجرف معهم".
ولم تشر الصحيفة إلى الحالة الصحية أو الإصابات التي لحقت بالمرأة.