فيديو مرعب.. امرأة أغاظت فيلًا بفاكهة الموز فجاء عقابه لها رادعًا

وأثار الفيديو ردودًا عديدة من المستخدمين، وكان الكثير منهم قلقًا بشأن إصابة المرأة. وعلّق أحد المستخدمين قائلًا: "أتمنى أن تكون نجت من الهجوم". كتب مستخدم آخر: "لا بد أنها عانت من عدة كسور"، وكتب مستخدم ثالث: "يجب على البشر أن يفهموا أن الحياة البرية رائعة ولحيواناتها مهابة، ونحن البشر بحاجة إلى احترام كيانهم.. لا يجب أن نتعجرف معهم".