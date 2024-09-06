في 3 أشهر فقط.. السيول تعصف بنصف مليون سوداني وانهيارات بـ 90 ألف منزل

وتتزامن الكوارث الطبيعية والصحية هذا العام مع استمرار المعاناة، من جرّاء الصراع الدائر منذ أبريل 2023، الذي أدّى إلى نزوح أكثر من 10.7 مليون نسمة، طبقاً لتقارير الأمم المتحدة؛ حيث بلغ عدد اللاجئين إلى خارج السودان نحو 2.3 مليون نسمة، ويشكّل الأطفال نسبة 50 % من النازحين داخل السودان.