مصر.. اللص الغبي سارق رادار "ساهر": لم أكن أعرف أنه يصورني

وتحت عنوان "اللص الغبي حاول سرقة رادار المرور"، قال موقع "صدى البلد" المصري: في هذه الواقعة حاول اللص سرقة رادار مروري بمركز قليوب في محافظة القليوبية، شمالي القاهرة؛ وذلك بهدف بيعه كقطعة حديد "خردة"؛ لكن لعدم معرفة اللص بالخبايا والاحتياطات الأمنية، لم يكن يعلم أن الرادار من ضمن وظائفه التصوير، وأن كل الخطوات التي قام بها لفك الرادار من مكانه تم تصويرها وهو يقوم بها؛ الأمر الذي أدى إلى سهولة القبض عليه.