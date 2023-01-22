مصر.. اللص الغبي سارق رادار "ساهر": لم أكن أعرف أنه يصورني

فاجأ لص غبي، رجال الشرطة المصرية، عقب القبض عليه بتهمة سرقة رادار مروري "ساهر"، حين قال لهم: "لم أكن أعلم أنه يصورني".
وتحت عنوان "اللص الغبي حاول سرقة رادار المرور"، قال موقع "صدى البلد" المصري: في هذه الواقعة حاول اللص سرقة رادار مروري بمركز قليوب في محافظة القليوبية، شمالي القاهرة؛ وذلك بهدف بيعه كقطعة حديد "خردة"؛ لكن لعدم معرفة اللص بالخبايا والاحتياطات الأمنية، لم يكن يعلم أن الرادار من ضمن وظائفه التصوير، وأن كل الخطوات التي قام بها لفك الرادار من مكانه تم تصويرها وهو يقوم بها؛ الأمر الذي أدى إلى سهولة القبض عليه.
وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت قيام شخص له سوابق جنائية، بإتلاف رادار مروري "ساهر" مثبت على جانب الطريق الدائري بمركز شرطة قليوب؛ في محاولة فاشلة لسرقته. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اللص.
اعتراف صادم
وأثناء التحقيق معه، اعترف المتهم أنه حاول فك الرادار لسرقته؛ لكنه وجده مثبتًا بحامل على الطريق الدائري فصعُب عليه فكه؛ فقام بإتلافه محاولًا سرقته، وأضاف أنه لم يكن يعلم أن الرادار يقوم بتصويره أثناء السرقة، وهو ما أثار دهشة رجال الأمن.