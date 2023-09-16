غرقت الأرض.. ماذا حدث في "زلزال المغرب"؟ قراءة فضائية لشكل الكارثة!

وفي حالة الزلزال الذي هزّ المغرب، فقد كشفت البيانات أن الحركة الصعودية للسطح بلغت حدًّا أقصى قدره 15 سم، بينما في مناطق أخرى غرقت الأرض بما يصل إلى 10 سم؛ وفق هيئة الإذاعة البريطانية.