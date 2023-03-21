حاول قتل زوجته.. فوقع في شرّ أعماله

قالت السلطات الأمريكية، إن رجلاً من ولاية ماساتشوستس، حاول أخيراً استئجار قاتل محترف لقتل زوجته، ليتضح لاحقاً أن الأخير كان عميلاً فيدرالياً يعمل متخفياً للإيقاع به.
وحسب صحيفة "نيويورك بوست"، أصدر مكتب المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس بياناً قال فيه، إن ماسيمو مارينغي، 56 عاماً، يواجه الآن عقوبة بالسجن تصل مدتها لعشر سنوات وغرامة 250 ألف دولار، بعد أن أقرّ بشروعه في جريمة القتل عبر شخص مأجور.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، إن الرجل اجتمع مع "العميل السري" ليخبره برغبته بالتخلص من زوجته التي حصلت على أمر من المحكمة بعدم التعرض لها.
وعرض مارينغي على العميل الفيدرالي مبلغ 10 آلاف دولار مقابل قتل زوجته، مقدماً معلومات عديدة حول كاميرات المراقبة في منزلها، وأفضل المنافذ لاقتحام المنزل الذي تقيم فيه، هذا إلى جانب جدول بساعات عملها، ورقم لوحة سيارتها.
وسيصدر الحكم على مارينغي في شهر يونيو القادم، وفق "نيويورك بوست".