حاول قتل زوجته.. فوقع في شرّ أعماله

وحسب صحيفة "نيويورك بوست"، أصدر مكتب المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس بياناً قال فيه، إن ماسيمو مارينغي، 56 عاماً، يواجه الآن عقوبة بالسجن تصل مدتها لعشر سنوات وغرامة 250 ألف دولار، بعد أن أقرّ بشروعه في جريمة القتل عبر شخص مأجور.