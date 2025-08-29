مأساة إنسانية قبالة موريتانيا.. غرق قارب مهاجرين ومصرع 69 وفقدان العشرات

ووفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس عن مسؤول كبير في خفر السواحل الموريتاني، فقد وقع الحادث في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، عندما اقترب القارب من سواحل موريتانيا، وشاهد الركّاب أضواء بلدة تقع على بُعد نحو 80 كيلومترًا شمال شرق نواكشوط، فتجمّعوا في جانب واحد من القارب ما تسبب في انقلابه.