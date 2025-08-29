مأساة إنسانية قبالة موريتانيا.. غرق قارب مهاجرين ومصرع 69 وفقدان العشرات

أعلنت السلطات الموريتانية، الجمعة، مصرع 69 شخصًا على الأقل وفقدان نحو 100 آخرين بعد غرق زورق يحمل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل البلاد، في حادث مأساوي هو الأحدث ضمن سلسلة كوارث الهجرة البحرية في غرب إفريقيا.
ووفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس عن مسؤول كبير في خفر السواحل الموريتاني، فقد وقع الحادث في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، عندما اقترب القارب من سواحل موريتانيا، وشاهد الركّاب أضواء بلدة تقع على بُعد نحو 80 كيلومترًا شمال شرق نواكشوط، فتجمّعوا في جانب واحد من القارب ما تسبب في انقلابه.
وأشار المسؤول إلى أن إحدى الدوريات تمكّنت من إنقاذ 17 شخصًا فقط، فيما تم انتشال 69 جثة ودفنها بحضور السلطات الصحية والإدارية، ولا تزال عمليات البحث جارية عن المفقودين.
وأفاد الناجون بأن القارب أبحر من غامبيا قبل نحو أسبوع، وكان على متنه 160 شخصًا، غالبيتهم من الغامبيين والسنغاليين، في محاولة للوصول إلى أوروبا عبر طريق الهجرة الأطلسي شديد الخطورة.
وتُعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة مآسٍ إنسانية متكررة، حيث لقي أكثر من 10 آلاف مهاجر حتفهم أثناء محاولاتهم عبور البحر إلى إسبانيا خلال عام 2024، بحسب بيانات منظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية.