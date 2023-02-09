ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى أكثر من 15.700 ألف قتيل

وأفادت السلطات التركية بأن عدد القتلى في البلاد ارتفع إلى نحو 12.400 شخص، بالإضافة إلى أكثر من 52 ألف جريح؛ في حين ارتفع عدد القتلى في عموم سوريا إلى 3300، وهي أرقام أعلنتها وزارة الصحة السورية وفِرَق إنقاذ في الشمال السوري.