"الصحة السورية": ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1262 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1262 وفاة، و2285 إصابة، في حصيلة غير نهائية.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا، اليوم الأربعاء، وصلت إلى أكثر من 9,858، فيما لا تزال عناصر الإنقاذ تحاول العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، صباح اليوم، ارتفاع عدد الضحايا في تركيا إلى 7,108 قتلى جراء الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.
جاء ذلك في بيان تناولت خلاله أحدث إحصائية لعدد الضحايا حتى الساعة 09:45 بالتوقيت المحلي.
وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية: أوضح البيان ارتفاع الإصابات إلى 40,910 مصابين، مشيرًا إلى حدوث 648 هزة ارتدادية أقواها بلغت 7.6 درجات في مركز قضاء ألبيستان بولاية كهرمان مرعش.
وكان مسؤولون وعاملون طبيون، والمرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أعلنوا أن عدد القتلى في سوريا جراء الزلزال ذاته ارتفع إلى 2,750 في سوريا؛ مما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 9,655.
وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، قد أعلن في وقت سابق أن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 5,775 بناء، وأشار إلى أنه تم إنقاذ حوالي 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض.