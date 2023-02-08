"الصحة السورية": ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1262 وفاة

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، قد أعلن في وقت سابق أن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 5,775 بناء، وأشار إلى أنه تم إنقاذ حوالي 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض.