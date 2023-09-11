فيديو النار والاختناق والإخلاء.. شاهد ما حدث على متن طائرة ركاب صينية
أصيب تسعة ركاب بعد أن أدى حريق في المحرك إلى تصاعد الدخان لمقصورة طائرة تابعة لشركة طيران الصين أثناء هبوطها في سنغافورة؛ مما أدى إلى إخلاء الطائرة.
وقامت الطائرة من طراز "إيرباص إيه 320" وعلى متنها 146 راكبًا وتسعة من أفراد الطاقم بهبوط اضطراري حوالى الساعة 4:15 مساء، حسبما أفاد به مطار شانغي، الأحد، في بيان على صفحته بموقع فيسبوك.
وكانت الرحلة قادمة من مدينة تشنغدو في مقاطعة سيتشوان الصينية.
وقال البيان إن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة أثناء عملية الإخلاء، حسب "سكاي نيوز عربية".
وأعلن الطيار حالة الطوارئ بعد الإبلاغ عن وجود دخان في عنبر الشحن الأمامي والمرحاض.
وقال أحد الركاب لوسائل إعلام صينية إن الدخان أدى إلى تشويش الأضواء في المقصورة، وطلبت المضيفات من الركاب التزام الهدوء والبقاء في مقاعدهم بعد أن وقف البعض.
وأفادت وسائل إعلام صينية بأنه تم إخماد الحريق في المحرك الأيسر بعد هبوط الطائرة.
وقالت شركة طيران الصين في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر الاثنين، إن تحقيقًا أوليًّا أشار إلى أن السبب هو عطل ميكانيكي في المحرك، ولا يزال التحقيق مستمرًّا.