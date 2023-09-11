فيديو النار والاختناق والإخلاء.. شاهد ما حدث على متن طائرة ركاب صينية

وقالت شركة طيران الصين في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر الاثنين، إن تحقيقًا أوليًّا أشار إلى أن السبب هو عطل ميكانيكي في المحرك، ولا يزال التحقيق مستمرًّا.