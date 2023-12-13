«محمد» أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا لعام 2023

وأشار موقع "بيبي سنتر" إلى أن عديداً من الأسماء للذكور والإناث قد تراجعت على مر السنوات السابقة، باستثناء اسم «محمد»؛ الذي لا يزال يحتل المرتبة الأولى في قوائم أسماء الذكور منذ سنوات عدة.