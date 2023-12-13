«محمد» أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا لعام 2023

جاء اسم «محمد»؛ كأكثر الأسماء شعبية بين المواليد الذكور الجدد في بريطانيا خلال العام الحالي 2023.
وأشار موقع "بيبي سنتر" إلى أن عديداً من الأسماء للذكور والإناث قد تراجعت على مر السنوات السابقة، باستثناء اسم «محمد»؛ الذي لا يزال يحتل المرتبة الأولى في قوائم أسماء الذكور منذ سنوات عدة.
ومن بين الأسماء العربية الأخرى للأولاد التي تأتي في قائمة أكثر الأسماء شيوعاً في بريطانيا، تأتي أسماء: «علي وعبدالله وموسى وأحمد وحمزة وزين وعمر وإبراهيم»، وبالنسبة للفتيات، تأتي أسماء: «ليلي ومريم وفاطمة وزهرة ونور» ضمن قائمة الاسماء الأكثر شعبية في بريطانيا.