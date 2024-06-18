سطوع مفاجئ لمجرة دون سبب واضح.. علماء: "العملاق الوديع" استيقظ وقد يصبح وحشًا

ويلفت مختصون إلى أن اضطراب المد والجزر ربما يكون قصير الأمد، مما يعني أن سطوع المجرة قد لا يزيد على بضع مئات من الأيام، ويشيرون إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من القياسات للتثبت من هذا الاحتمال.