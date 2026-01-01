الشمس والقمر يعودان لصدارة المشهد الفلكي في 2026

كما ستشهد حركة المركبات الآلية ازديادًا ملحوظًا. تخطط شركة بلو أوريجين التابعة لجيف بيزوس لإطلاق نموذج أولي لمركبة الهبوط العملاقة بلو مون، بينما تستهدف شركات أستروبوتيك تكنولوجي، وإنتويتيف ماشينز، وفايرفلاي إيروسبيس الأمريكية عمليات هبوط إضافية، بما في ذلك محاولة الهبوط على الجانب البعيد من القمر. وتسعى الصين للوصول إلى القطب الجنوبي للقمر بواسطة مركبة جوالة و"قفاز" مصمم للقفز إلى الفوهات المظللة بشكل دائم بحثًا عن الجليد.