الشمس والقمر يعودان لصدارة المشهد الفلكي في 2026
سيهيمن القمر والشمس على جدول الأحداث الفلكية لعام 2026، بدءًا من أول تحليق مأهول حول القمر منذ عقود عبر رحلات وكالة "ناسا"، ووصولًا إلى كسوفات مذهلة في أقصى حدود الأرض.
ووفقاً لتقرير وكالة " أسوشيتد برس"، قال ريد وايزمان، قائد مهمة أرتميس التابعة لناسا، إن طاقمه قد يصبح أول البشر الذين يرصدون مباشرةً مساحات شاسعة من الجانب البعيد للقمر لم تُشاهد خلال مهمة أبولو.
ستدور المهمة، التي ستنطلق في مطلع العام، خلف القمر وتعود إلى الأرض بعد 10 أيام، مما يمهد الطريق لهبوطات لاحقة ستُخلّد أول آثار أقدام جديدة على سطح القمر منذ أكثر من 50 عامًا.
عمليات هبوط على الجانب البعيد من القمر
كما ستشهد حركة المركبات الآلية ازديادًا ملحوظًا. تخطط شركة بلو أوريجين التابعة لجيف بيزوس لإطلاق نموذج أولي لمركبة الهبوط العملاقة بلو مون، بينما تستهدف شركات أستروبوتيك تكنولوجي، وإنتويتيف ماشينز، وفايرفلاي إيروسبيس الأمريكية عمليات هبوط إضافية، بما في ذلك محاولة الهبوط على الجانب البعيد من القمر. وتسعى الصين للوصول إلى القطب الجنوبي للقمر بواسطة مركبة جوالة و"قفاز" مصمم للقفز إلى الفوهات المظللة بشكل دائم بحثًا عن الجليد.
تخطف الشمس الأضواء بكسوف
سيجتاح كسوف حلقي القارة القطبية الجنوبية في 17 فبراير، وسيكون مرئيًا بشكل رئيسي لمحطات الأبحاث، مع إمكانية رؤيته جزئيًا من أجزاء من جنوب إفريقيا وأمريكا الجنوبية. أما الحدث الأبرز لهذا العام فسيكون في 12 أغسطس: كسوف كلي للشمس يعبر القطب الشمالي، وغرينلاند، وأيسلندا، وإسبانيا، لمدة دقيقتين و18 ثانية.
يخفت المذنب بين النجوم
يخفت ضوء المذنب /Atlas 31 بين النجوم بعد مروره في ديسمبر، متجهاً نحو كوكب المشتري ليصل في مارس القادم.
وقال بول شوداس من وكالة ناسا: "لا أصدق أن الأمر استغرق كل هذا الوقت لاكتشاف ثلاثة مذنبات"، مضيفاً أن التكنولوجيا المتطورة تزيد من فرص رصد المزيد.
موكب الكواكب والأقمار العملاقة
تصطف ستة كواكب في حوالي 28 فبراير (باستثناء المريخ)، بينما تظهر ثلاثة أقمار عملاقة في 3 يناير، و24 نوفمبر، و23-24 ديسمبر. وقال روب ستينبرغ من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA): "سيكون عام 2026 عاماً مثيراً لعشاق الطقس الفضائي"، حيث تُحسّن بيانات الرياح الشمسية الجديدة من دقة التنبؤ بالشفق القطبي.