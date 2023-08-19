عالم غريب.. لماذا يزيل بعضُ الأطباء الزائدةَ الدودية قبل الذهاب إلى القطب الجنوبي؟

وحسب موقع "الحرة": ينقل التقرير أنه عادة ما يكون هناك طبيب في المحطة خلال فصل الشتاء، لكن في حال إصابته لن يكون أي طبيب آخر لمعالجته ويكون الإجلاء مرة أخرى للحصول على الرعاية الطبية مستحيلًا، على الأقل خلال فترة زمنية معينة من العام؛ لذلك يُلجأ إلى استئصالها قبل التوجه إلى هناك.