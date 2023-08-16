27 قتيلاً و160جريحاً وإجلاء 234 عائلة خلال اشتباكات في طرابلس الليبية بين فصيلَيْن

في هذه الأثناء، دعا بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى الوقف الفوري للتصعيد، ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة، قائلاً إن "العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار".