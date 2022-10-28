"حصالة الحيوان" وفيديو وصرخات.. هل اغتصبوا الطفلة؟ ولماذا صمت الناس؟!

ولم تتلق الضحية التي ألقيت في الجزء الخلفي من دار ضيافة داك بانغلا في كانوج، المساعدة إلا بعد وصول ضابط شرطة كبير إلى الموقع وأخذها بين ذراعيه، في حين أظهر فيديو آخر ضابط الشرطة وهو يركض، حاملاً الصغيرة بين ذراعيه، ولم تتحقق الشرطة بعد مما إذا كانت الضحية قد تعرضت لاعتداء جنسي أم لا.