حزن وضغط نفسي ومرض.. دراسة أمريكية: فقدان الأحباء يسرّع عملية الشيخوخة

وأضافوا أن "آثار مثل هذه الخسائر قد لا تظهر على الفور، لكنها قد تظهر بمرور الوقت. وعلى الرغم من أن الخسارة يمكن أن تسبب هذه الآثار الصحية في أي عمر، فإنها قد تكون أكثر عمقاً خلال أوقات معينة في حياة الشخص".