"فيروس" يهاجم الإسرائيليين.. 153 حالة إصابة والحصيلة 11 وفاة بسبب المرض

ويعتبر توقيت الإصابة بفيروس حمى غرب النيل هو ما بين شهر يوليو إلى شهر سبتمبر، وتزداد حالات إصابة الأفراد بهذا الفيروس للذين يعملون في الأماكن المفتوحة بعيدًا عن المكاتب والأماكن المغلقة بشكل عام.