"فيروس" يهاجم الإسرائيليين.. 153 حالة إصابة والحصيلة 11 وفاة بسبب المرض

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تشخيص 153 حالة إصابة بحمى غرب النيل في المنطقة الوسطى من الأراضي المحتلة؛ مؤكدة وفاة 11 شخصًا بسبب المرض.
وتعتبر حمى غرب النيل مرضًا فيروسيًّا ينتشر بواسطة البعوض.
وبحسب نتائج المراقبة، طلبت وزارتا حماية البيئة والصحة للكيان المحتل، من المواطنين، حماية أنفسهم من البعوض من خلال اتباع الإرشادات الصادرة؛ للمساعدة في الجهود الوطنية للحد من خطر البعوض.
ولتجنب لدغات البعوض ومخاطره، أوصت الوزارتان -وفق "سكاي نيوز عربية"- بتجفيف مصادر المياه الراكدة التي قد تشكل موطنًا للبعوض.
وتتمثل أعراض فيروس غرب النيل في: الحمى، والصداع، والغثيان، والقيء، وتورم الغدد اللمفاوية، بالإضافة إلى طفح جلدي في بعض الأحيان.
ويعتبر توقيت الإصابة بفيروس حمى غرب النيل هو ما بين شهر يوليو إلى شهر سبتمبر، وتزداد حالات إصابة الأفراد بهذا الفيروس للذين يعملون في الأماكن المفتوحة بعيدًا عن المكاتب والأماكن المغلقة بشكل عام.
وقد يسبب هذا الفيروس مرضًا عصبيًّا خطيرًا عند البشر؛ لكن 80% من الحالات تتم دون ظهور أي أعراض.