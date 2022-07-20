سريلانكا.. مزارعو الشاي يصارعون من أجل البقاء

ويـأتي أغلب شاي سريلانكا من مزارع صغيرة، مثل التي يملكها روهان تيلاك غوروسينغ، وتقع على مساحة فدانين قريبًا من قرية كادوغوناوا؛ لكنه لا يزال يعاني من تأثير قرار مفاجئ اتخذته الحكومة العام الماضي -دون تفكير مليٍّ- بمنع استعمال الأسمدة الكيماوية.