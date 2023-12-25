الصين تطلق أربعة أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أنه تم إطلاق هذه الأقمار الاصطناعية، التي تنتمي إلى نظام "تيانمو-1" للأرصاد الجوية، على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو-1 إيه"، في الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت جرينتش)، ودخلت إلى المدار المخطط لها بنجاح.