بعد فيديو السقوط المروع وإلغاء المباراة.. "لوتون تاون" الإنجليزي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لقائده توم لوكير

ونشر نادي لوتون تاون بيانًا عبر حسابه الرسمي على "X"، قال فيه: "أكد طاقمنا الطبي أن قائد الفريق تعرّض لسكتة قلبية على أرض الملعب، لكنه استجاب بحلول الوقت الذي تم فيه نقله على النقالة.. وتلقى المزيد من العلاج داخل الملعب، وهو ما نشكر عليه مرة أخرى الطواقم الطبية من الجانبين".